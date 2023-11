68-Jährige gestorben: Festnahme nach Brand in Wien-Liesing

Das Feuer war gegen 1 Uhr in einer Einrichtung für psychisch kranke Menschen in der Karl-Heinz-Straße in Wien-Liesing ausgebrochen. Sieben Personen wurden unverletzt in Sicherheit gebracht und in Spitäler eingeliefert, weil das Heim unbewohnbar war. Es befindet sich in einem Genossenschaftsbau nahe Alt Erlaa und beherbergt Patienten, die eine chronische psychische Erkrankung haben und deshalb ihren Alltag schlecht alleine bewältigen können.

