Brand in Wohnheim: Frau (40) starb in ihrem Zimmer

Bei einem Brand in einem betreuten Wohnheim in Wien ist in der Nacht auf Dienstag eine 40-jährige Frau ums Leben gekommen. Laut Berufsrettung und Feuerwehr war das Feuer in einem Sozialraum der Einrichtung für psychisch Kranke in der Karl-Heinz-Straße in Wien-Liesing ausgebrochen.

Sieben Personen wurden unverletzt in Sicherheit gebracht und in Spitäler eingeliefert, da das Heim unbewohnbar war.

