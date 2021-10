66-Jähriger drohte mit Messer: Polizei musste Schuss abgeben

Am Dienstagabend kam es zu einem verbalen Streit zwischen zwei Männern in der Simmeringer Hauptstraße. Nach dem Streit dürfte ein 66-Jähriger einen 50-Jährigen und dessen Hund mit einem Messer in der Hand mit dem Tod bedroht haben.

Der 50-Jährige ging vom Tatort weg und alarmierte die Polizei, die den Verdächtigen in der Nähe anhalten konnte. In der Zwischenzeit hatte der Tatverdächtige das Messer in einem Plastiksack verstaut und wollte trotz mehrmaliger Aufforderung die Tatwaffe nicht fallen lassen.