64-Jähriger erlitt lebensgefährliche Verbrennungen

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein 64-Jähriger am Freitagabend bei einem Wohnungsbrand in der Engerthstraße im 20. Wiener Gemeindebezirk. Die Feuerwehr war gegen 18.30 Uhr alarmiert worden. Die Türe zu der kleinen Wohnung musste gewaltsam aufgebrochen werden, mit schwerem Atemschutz rückten Feuerwehrleute dann in das Innere vor. Dort fanden sie den schwer verletzten Wohnungsbewohner. Der Mann erlitt laut Wiener Berufsrettung lebensgefährliche Verbrennungen, musste vor Ort reanimiert werden und wurde dann ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Brand, der rasch gelöscht werden konnte, stand am Freitagabend noch nicht fest.