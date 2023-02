60 Straftaten: Wiener Polizei zerschlug Jugendbande

Körperverletzungen, Diebstähle, Drohungen, Sachbeschädigungen und Raub: Die Liste an Delikten, die 48 Jugendlichen vorgeworfen wird, ist lang. Seit vergangenen November soll in Hernals und Ottakring - insbesondere im Bereich der Linie 9 - in Parks und Garagen eine Bande ihr Unwesen getrieben haben.

Videoaufnahmen

Die Polizei erhöhte deshalb ihre Präsenz vor Ort, die Bestreifungen wurden intensiviert. Mit Erfolg, wie sich nun zeigt: Durch die Auswertung von Videoaufnahmen gelang es Beamten schließlich, 60 Straftaten im Zeitraum zwischen November und Februar aufzuklären.

Insgesamt wurden 48 unm√ľndige und minderj√§hrige Tatverd√§chtige bei der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt. "Das genaue Alter der T√§ter liegt mir nicht vor", sagte eine Polizeisprecherin auf KURIER-Anfrage. Die Situation in den betroffenen in den Park- und Garagenanlagen konnte mittlerweile wieder beruhigt werden, hei√üt es in einer Aussendung der Exekutive.

