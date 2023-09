Fußgänger in Wiener Donaukanal gestoßen: Zeuge rettete Mann

In der Nacht auf Montag um 00.30 Uhr war ein 57-Jähriger am Wiener Donaukanal im Bereich des Schwedenplatzes zu Fuß unterwegs. Plötzlich soll er in den Kanal gestoßen worden sein.

Ein Zeuge hörte die Hilferufe, half dem Mann mit einer Leiter aus dem Wasser und rief die Polizei. Zu den Beamten sagte der sichtlich geschockte 57-Jährige, dass er am Rand des Fußweges am Donaukanals gestanden sei, als ihn plötzlich jemand von hinten unvermittelt in das Wasser stoßen habe.

