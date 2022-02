Mordverdacht: 57-Jährige tot in Wien-Hietzing entdeckt

Donnerstagfrüh rief ein Mann seine Tochter an und sagte, dass er seine Frau und danach sich selbst umbringen werde. Sofort alarmierte die Tochter Polizei und Rettung.

Als die Einsatzkräfte in der Wohnung des Paares in Wien-Hietzing eintrafen, fanden sie beide regungslos im Bett vor. Für die 57-jährige Frau kam jede Hilfe zu spät, sie starb noch in der Wohnung. Beim Tatverdächtigen – einem 54-jährigen Österreicher – waren Vitalzeichen vorhanden, weshalb er in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Laut Polizeisprecher Mohamed Ibrahim sind die näheren Umstände zum Tathergang noch unklar. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt.