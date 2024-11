Mit 2,14 Promille Alkohol im Blut hat eine 54-Jährige am Dienstagnachmittag am Brunnenmarkt in Wien-Ottakring randaliert. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich beschädigte sie eine Scheibe eines Marktstandes, stieß ein Krautfass um und bedrohte den Marktstandler sowie dessen Familie mit dem Umbringen. Als Polizisten der Inspektion Brunnengasse die Frau in einem Supermarkt in der Nähe festnehmen wollten, attackierte sie die Beamten mit Schlägen und Tritten.