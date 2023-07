53-Jähriger verpasste Mann am Wiener Europaplatz Messerstich

Ein 53-Jähriger hat einem Kontrahenten am späten Freitagabend am Europaplatz in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus einen Messerstich in die Brust versetzt. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass hielten Securitys des Westbahnhofs den Verdächtigen gegen 21.45 Uhr fest und übergaben ihn der Polizei. Die Beamten stellten die Tatwaffe, ein Taschenmesser, sicher und nahmen den verdächtigen rumänischen Staatsbürger wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung fest.

