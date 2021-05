52-Jähriger in Wien wegen Besitzes von Kinderpornos festgenommen

Ein 52-Jähriger ist in Wien wegen des Besitzes von Kinderpornografie festgenommen worden. Gespeichert waren die Fotos und Videos auf zwei von drei Mobiltelefonen, die der Verdächtige in Gebrauch gehabt habe, sagte Polizeisprecher Marco Jammer. Die Handys und andere Datenträger werden erst ausgewertet, laut den Ermittlern enthalten sie aber eine Vielzahl einschlägiger Darstellungen. Der Verdächtige - er ist nicht geständig - wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Der Mann hat sich zuletzt in einer Unterkunft für Ex-Häftlinge aufgehalten, nachdem er bedingt aus dem Gefängnis entlassen worden war. Die Haftstrafe hatte er wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger erhalten und war nunmehr "auf Probe" draußen. Ein Betreuer erhielt jüngst einen Hinweis bezüglich Kinderpornografie, ließ die Handys der Bewohner kontrollieren und schaltete daraufhin die Polizei ein.

