50-Jähriger nach Badeunfall tot in Neuer Donau gefunden

Ein 50-jähriger Kanadier konnte Mittwochabend nur noch tot aus der Neuen Donau in Wien-Donaustadt geborgen worden. Der Mann, der in Wien gemeldet war, war bereits seit Montag vermisst gewesen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Freunde und Bekannte des Mannes hatten ihn als abgängig gemeldet, nachdem er von einem Spaziergang an der Donau nicht zurückgekehrt war.

