35-Jähriger nach Badeunfall im Burgenland im Spital gestorben

Ein 35-Jähriger, der am vergangenen Montag nach einem Badeunfall im Pusztasee in Andau (Bezirk Neusiedl am See) reanimiert werden musste, ist am Mittwoch im Spital gestorben. Ein Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland bestätigte am Donnerstag auf APA-Anfrage einen entsprechenden Bericht der Kronen Zeitung.

Der rumänische Feldarbeiter war laut Polizei in den See gesprungen und sofort untergegangen, weil er nicht gut schwimmen konnte.

