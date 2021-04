50 Aktivisten besetzen Gebäude am Wiener Rathausplatz

Eine "Protestaktion für Wohnraum für alle" nennt die Autonome Antifa Wien die Hausbesetzung, die derzeit am Rathausplatz 3 in Wien stattfindet. Seit den Mittagsstunden sollen sich rund 50 Aktivisten in dem leerstehenden Gründerzeithaus befinden. Die Polizei bestätigte einen dementsprechenden Einsatz, nähere Infos gibt es aber noch keine, da Behördenvertreter und der Eigentümer der Immobilie noch nicht vor Ort sind. Nur der Besitzer könnte allerdings eine Räumung veranlassen.

Notschlafstellen statt Leerstand

Mit der Aktion soll Kritik an der Immobilienspekulationen und dem Leerstand in Wien geübt werden. Außerdem will man auf die Schließung von Notschlafquartieren und Flüchtlingsunterkünften aufmerksam machen. "Es ist eine absurde und zynische politische Entscheidung, die es erlaubt mit Wohnraum zu spekulieren, anstatt den bestehenden Leerstand für Bedürftige freizugeben. Gleichzeitig sollen Notschlafunterkünfte weichen und Geflüchtete aus angeblichem Platzmangel nicht herkommen dürfen oder abgeschoben werden. Wir fordern Platz für die, die ihn wirklich brauchen!" , wird Hausbesetzerin Sophie B. in einem Posting zitiert.