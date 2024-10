5 Cent mehr pro halbe Stunde: Parken in Wien wird wieder teurer

Ab dem 1. Jänner 2025 wird das Parken in Wien wieder teurer Für 30 Minuten bezahlt man dann 1,30 Euro, statt bisher 1,25 Euro.

Seit der letzten Anpassung im Jahr 2023 hat sich der Verbraucherpreisindex (VPI) verändert, was nun die Preiserhöhung begründet. Steigt der VPI um mehr als 3 Prozent an, werden auch die Gebühren in der Stadt angepasst.

Spar-Tipp

Wer sparen möchte, kann sich noch vor dem Jahresbeginn Parkscheine kaufen, bei denen die halbe Stunde noch 5 Cent billiger ist. Diese Parkscheine sind bis zum 30. Juni 2025 gültig.