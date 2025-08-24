48er-Tandler: Wie die Schätze im Wiener Mist neue Käufer finden

Sind das stiefelförmige Stamperlglas, das man noch nie verwendet hat, das ausgemusterte Shirt oder der alte Föhn für den Mist bestimmt? Nur eine Frage der Perspektive. Besonders deutlich wird das bei einem Besuch im 48er-Tandler in Margareten.

Denn des einen Müll ist bekanntermaßen des anderen Schatz. „Der 48er-Tandler ist gelebte Abfallvermeidung“, sagt 48er-Sprecherin Sandra Holzinger. Und das seit genau zehn Jahren, als die große Halle in der Siebenbrunnenfeldgasse erstmals ihre Tore öffnete.

Wir sind schon auch eine kleine Bastion gegen die Teuerungswelle. von Markus Mitarbeiter 48er-Tandler

Gerade begutachtet eine Dame mit rötlich gefärbten Haaren die Vasen. „Ich schau’ aber nur“, sagt sie. Untergraben wird diese Aussage durch den großen Einkaufswagen, den sie vor sich herschiebt. Die Auswahl ist groß: Bleikristallvasen, Tennisschläger, Kinderspielzeug, Dampfgarer. Kaum etwas, das es hier nicht gibt, circa 150 Produktkategorien sind im Angebot. Von der Box ins Geschäft „Der Kleiderkasten daheim ist übervoll, im Keller steht allerhand, das man nie mehr braucht. Und statt es wegzuwerfen, hat jemand anderes noch eine Freude damit“, erklärt Holzinger das Konzept. Jährlich werden so rund 300 Tonnen Abfall eingespart.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anya Antonius Die Kinderfahrräder, Dreiräder oder Roller werden vor Ort gleich ausprobiert.

Die beiden Standorte in Margareten und Donaustadt sind an die „48er-Tandler-Boxen“ gekoppelt, die auf allen Wiener Mistplätzen stehen. Dort kann jeder unkompliziert seinen noch brauchbaren „Tand“ abgeben. Dieser wird eingesammelt, überprüft und im Logistikzentrum sortiert, bevor er an die 48er-Tandler verteilt wird. Drei Lkws sind täglich in Wien in Sachen Tandlerware im Einsatz. „Nachschub ist nie ein Problem“, sagt Holzinger. „Die Kollegen schlichten täglich neue Ware nach.“ Einzig die Kategorie Herrenmode ist vergleichsweise rar.

Die 48er-Tandler in Wien Standorte

Siebenbrunnenfeldgasse 3, 1050 Wien.

Percostraße 2, 1220 Wien. Öffnungszeiten

jeweils Mi bis Sa, 10 bis 18 Uhr. 3.000 Tonnen Abfall

wurden bis heute durch den 48er-Tandler vermieden und rund 16.000 Tonnen CO2 eingespart. Weitere Infos

48ertandler.wien.gv.at

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anya Antonius Der Einkauf ist hier auch mit kleinem Budget leistbar.

Ein älterer Mann im Strohhut kommt mit seiner eigenen Bassgitarre zur Kassa, um einen Verstärker zu testen. Bald hallen die Bassklänge durch das Geschäft. Er ist zufrieden, 150 Euro wechseln den Besitzer. „Wissen’s, ich wohne ums Eck und komme regelmäßig vorbei. Alle meine Lampen und Kaffeehäferl habe ich hier gefunden, sogar einen Rollator für meine Mutter, um 20 Euro!“, erzählt der Mann, der sich als Roland vorstellt. Was wäre sein Traumfund? „Eine 60er Telecaster – aber das bleibt wohl ein Wunschtraum“, sagt er und lacht.

Die Kundschaft beim 48er-Tandler ist, auch an diesem Tag, sehr bunt gemischt: Mütter mit Kindern, die in den breiten Gängen allerhand Unfug treiben, Bobo-Musikfans, die mit konzentriertem Blick Kisten voller Schallplatten durchschauen, ältere Paare beim Nachmittagsbummel und die zwei Teenies Luisa und Viola. Beide sind zum ersten Mal hier, weil sie „ältere Dinge aus den 80er-Jahren suchen“, mit denen sie ihre Zimmer umdekorieren wollen. Soziale Komponente Viele kommen aber auch, weil sie sich den Einkauf anderswo nicht mehr leisten können. „Wir sind schon auch eine kleine Bastion gegen die Teuerungswelle“, sagt Markus. Er arbeitet seit fast zehn Jahren hier und sorgt dafür, dass an der Kassa der Schmäh rennt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anya Antonius Der Verstärker hat einen neuen Besitzer.