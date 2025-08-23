Der Wiener Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck spricht sich für die Sonntagsöffnung im Handel der Bundeshauptstadt aus. Wie die Kronen Zeitung am Samstag berichtete, beruft er sich auf eine Umfrage, wonach vor allem ausländische Touristen diese nutzen würden, was keine Verschiebung, sondern zusätzliche Umsätze bringen würde. Von der Gewerkschaft GPA kam umgehend Ablehnung.

"Wien gilt als besonders lebenswerte Weltstadt, lassen wir die ausländischen Gäste das doch genießen. Dazu sollten aber die Händler die Freiheit haben, auch am Sonntag aufzusperren", meinte Ruck. Die Zeit sei reif dafür, und der Eurovision Song Contest 2026 ein zusätzlicher Anreiz, begründete er seinen Vorstoß in der seit Jahren festgefahrenen Debatte. Die Kritik, dass die Angestellten dann über Gebühr arbeiten müssten, wies Ruck zurück: "Da gibt es ja Kollektivverträge mit entsprechend höheren Zahlungen und einem Zeitrahmen, ich verstehe nicht, warum die Geschäfte diese Umsätze nicht machen dürfen, es ist in Zeiten wie diesen schade um jeden Euro, der nicht ausgegeben wird. Es geht um einen Mehrumsatz, den alle gut brauchen könnten."