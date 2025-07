Neuer Anlauf für die Sonntagsöffnung im Wiener Handel

„Die Wirtschaftskammer Wien setzt sich für die Einführung von Tourismuszonen in Wien ein. Darin haben Händlerinnen und Händler die Wahlfreiheit, ob sie am Sonntag aufsperren wollen“, heißt es etwa aus der Wirtschaftskammer Wien (WKW).

Wien, nur du allein

Wien ist das einzige Bundesland, das eben keine Tourismuszonen hat. Als Möglichkeit werden dabei immer wieder touristisch belebte Straßenzüge wie die Kärntner Straße oder die Mariahilfer Straße genannt, wofür auch die Wiener ÖVP bereits mehrmals gefordert hat.

„So wird keine Kaufkraft mehr in andere Metropolen verloren, es entstehen Hunderte neue Arbeitsplätze und zusätzlicher Umsatz für Wiener Unternehmen“, finden Wirtschaftssprecherin Kasia Greco und Tourismussprecher Karl Mahrer. Der Bürgermeister sei „in diesem Zusammenhang aufgefordert, Tourismuszonen in Wien einzuführen, was einfach und unbürokratisch möglich wäre“.

Nachdem Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) als glühender Verfechter der Sozialpartnerschaft gilt, ist das aber nicht ganz so einfach.