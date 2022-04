45-Jähriger soll jahrelang Frau in Wien mit Umbringen bedroht haben

Ein 45-jähriger Mann soll jahrelang seine Frau in Wien-Favoriten mit dem Umbringen bedroht und ihr sowohl psychische als auch physische Gewalt angetan haben. Erst am Karsamstag wandte sich die Frau an die Polizei, nachdem er sie am Freitag in der gemeinsamen Wohnung in der Davidgasse erneut geschlagen hatte.

Laut Polizeisprecher Markus Dittrich war dieser letzte Übergriff der Auslöser für die 38-Jährige, doch um Hilfe zu bitten. Der 45-jährige irakische Staatsbürger wies jede Schuld von sich und sprach nur von einem Streit. Er wurde von den Beamten der Polizeiinspektion Van-der-Nüll-Gasse am späten Vormittag festgenommen.

Schläge und Tritte gegen Schwestern

Am Samstagabend - kurz vor 20.00 Uhr - wurden Polizisten der Inspektion Sedlitzkygasse in Simmering alarmiert, nachdem ein 22-jähriger syrischer Staatsbürger seine Schwestern mit Schlägen und Tritten attackiert und sie mit dem Umbringen bedroht haben soll. Es ging offenbar um einen Streit wegen Schulden. Der 22-Jährige wurde ebenfalls festgenommen.

Ex-Freundin mit Messer bedroht

Gegen 22.15 Uhr rückten Polizisten zu einer Wohnung in Währing aus, wo eine 52-Jährige von ihrem 48-jährigen Ex-Freund mit einem Messer an der Hand verletzt wurde. Er soll sie auch mit dem Umbringen bedroht haben, gab sie bei den Beamten an. Als sie die Exekutive einschaltete, flüchtete er. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, nach dem 52-Jährigen wurde eine Fahndung eingeleitet, die aber bis Sonntagvormittag ergebnislos blieb. In allen Fällen wurden Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen.

Die Wiener Polizei wies in dem Zusammenhang erneut darauf hin, dass sie Ansprechpartner für jedes Opfer von Gewalt ist und keine Gewalt, gleichgültig in welcher Form, duldet. Der Polizei-Notruf 133 sei jederzeit für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder von Gewalt betroffen sind, erreichbar. Auch der 24-Stunden Frauennotruf (01/71719) und der Frauenhaus-Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser (05-77-22) sind rund um die Uhr besetzt. Das Landeskriminalamt Wien, Kriminalprävention, bietet zusätzlich Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an.

