42-Jähriger bedrohte Ex-Partnerin in Wien mit dem Tod

Ein 42-Jähriger ist am Dienstagabend nach Todesdrohungen gegen seine Ex-Frau und deren Familie in Wien-Margareten vorläufig festgenommen und angezeigt worden. Der Mann dürfte die Drohungen ausgesprochen haben, als er mit seiner Ex-Partnerin gegen 18.45 Uhr in einem Auto am Margaretengürtel saß, berichtete die Landespolizeidirektion Wien. Die Frau machte daraufhin durch Hilferufe eine Beamtin auf sich aufmerksam, die gerade in der Nähe eine Fahrzeugkontrolle durchführte.

