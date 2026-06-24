Letzte Fahrt von 4020er-Zug steht bevor: Wird er fehlen?

Seit fast 50 Jahren war der blau-weiße 4020er in Wien unterwegs. Im Juli wird er das letzte Mal unterwegs sein. Ist das wirklich ein Verlust?

Pro

Natürlich ist er in die Jahre gekommen, der 4020er. Gerade deswegen fährt aber auch viel Nostalgie mit, wenn man in einen der markanten blau-weißen Züge einsteigt. Es weht dort ganz eindeutig ein Hauch von Kindheit durch die Gänge.

Und Wehen ist ein gutes Stichwort. Die Fenster kann man in diesen Garnituren noch selber öffnen. Manchmal klemmen die Scheiben so sehr, dass man Mitreisende bitten muss, sich gemeinsam dranzuhängen, um sie runterschieben zu können. Man könnte das als Teambuilding-Maßnahme im öffentlichen Raum beschreiben. Unvergessen auch die Streitgespräche unter den Passagieren – ob man das Fenster aufmachen soll („zu stickig!“), gleich wieder zu („zu viel Luftzug!“), gleich wieder auf („zu heiß!) oder doch wieder zu („viel zu laut!“). Hier lernt man Kompromissbereitschaft.

Beim Vierer-Platz sind – anders als bei neueren Modellen – die Bänke noch weit genug auseinander, um nicht mit gegenüber sitzenden Fremden kuscheln zu müssen. Was die Sitze alles erlebt haben, im Sommer denke man nur an das Stichwort Schweiß, will man gar nicht wissen. Wegen des alles absorbierenden Stoffbezugs kann man aber so tun, als wüsste man von nichts.

Also ja, der 4020er wird fehlen. In der Erinnerung darf er weiterfahren.

von Agnes Preusser (agnes.preusser@kurier.at)