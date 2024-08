40-Jähriger hatte offenbar Handgranaten im Keller in Wien-Liesing gebunkert

Ein 40-Jähriger soll in Wien-Liesing zwei funktionstüchtige Handgranaten im Keller gebunkert gehabt haben. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich nahm sich der Entschärfungsdienst am Donnerstagnachmittag der beiden Sprengkörper an, machte sie unwirksam und transportierte sie ab. Der Einsatz in Atzgersdorf war kritisch, weil der Mann seinem Therapeuten gegenüber angekündigt hatte, mit den Handgranaten Suizid zu verüben.