38 Rolex-Uhren bei Geschäftsfrau am Wiener Flughafen sichergestellt

Der Zoll auf dem Flughafen Wien in Schwechat hat bei einer Geschäftsfrau 38 gebrauchte Luxusuhren der Marke Rolex sichergestellt. Nach Angaben des Finanzministeriums vom Mittwoch hatte die Niederländerin die Ware einem japanischen Händler in einem Hotel in Wien abgekauft und wollte nach Düsseldorf fliegen. Ermittlungen zufolge hatte sie per Überweisungen auf ein japanisches Konto 296.800 Euro bezahlt.