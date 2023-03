37-Jähriger bedrohte eigene Schwester mit dem Umbringen

Polizisten in Floridsdorf wurden am Dienstagnachmittag wegen des Verdacht einer schweren Nötigung alarmiert. Ein 37-jähriger Russe soll seine 36-jährige Schwester mit dem Umbringen bedroht haben, sollte sie alleine die Wohnung in der Julius-Ficker-Straße in Floridsdorf verlassen.

Der Tatverdächtige wurde auf freiem Fuß angezeigt. Gegen ihn und einen weiteren 34 Jahre alten Bruder wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: