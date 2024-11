34-Jähriger soll bei zwei Morden in Wien nicht zurechnungsfähig gewesen sein

Die Staatsanwaltschaft Wien hat beim Landesgericht für Strafsachen Wien die Unterbringung eines 34-jährigen Mannes in ein forensisch-therapeutisches Zentrum wegen zweifachen Mordes beantragt.

Der Mann soll im Juli 2024 innerhalb einer Woche zwei Männer in einem Wiener Hotel in der Althanstraße im Alsergrund durch zahlreiche Faustschläge und Fußtritte beziehungsweise durch einen zusätzlichen Stoß aus dem Fenster des im 4. Stock gelegenen Hotelzimmers getötet zu haben.

Der Verdächtige konnte schnell ausgeforscht und bereits einen Tag nach seiner letzten Tat aufgrund eines Europäischen Haftbefehls in Tschechien festgenommen und wenige Tage später an die österreichischen Behörden übergeben werden. Er zeigt sich laut Staatsanwaltschaft tatsachengeständig, gibt jedoch an, seinerseits angegriffen worden zu sein beziehungsweise um sein Leben gefürchtet zu haben.