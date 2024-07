Zweiter Toter binnen Tagen: Details zum Mord-Alarm am Alsergrund

Aber der Reihe nach. Neben den Polizisten, die den Eingang des Hotels bewachten, standen dort am Mittwoch auch immer wieder Arbeiter, die sich fassungslos anschauten. Es war einer von ihnen, der kurz zuvor nach seinem toten Kollegen gesehen hatte, weil er nicht zur Arbeit erschienen war. Gegen 9.30 Uhr wurden dann Polizei und Rettung gerufen, der Notarzt konnte aber nur noch den Tod des 29-Jährigen feststellen.

Die Verständigung mit den Arbeitern ist schwierig, sie kommen aus Nachbarländern und sind hier nur vorübergehend in dem Hotel untergekommen. Es heißt aber, dass der Tote nicht in seinem eigenen Zimmer, sondern in dem eines Kollegen gefunden wurde. Bestätigt worden ist das vonseiten der Polizei bisher nicht, ebenso wie die konkrete Todesursache. Am Tatort spekulieren Hotelgäste über stumpfe Gewalt gegen den Kopf, wieder andere wollen erfahren haben, dass der Mann erstochen wurde.

Suizid vor wenigen Tagen

Am Hintereingang des Hotels fällt dann ein makabres Detail auf: Am Boden stehen Kerzen neben mehreren Bündeln Rosen. Die Kerzen brennen, die Blumen sind aber schon verwelkt. Dieses Gedenken kann nicht dem 29-Jährigen gelten. Von Nachbarn erfährt der KURIER, dass es in der Vorwoche am Dienstag einen weiteren Todesfall in dem Hotel gab.

"Ich bin am Abend vor dem Fernseher gesessen und habe einen Bumperer gehört. Dann seh' ich auf einmal einen Mann am Boden liegen, der geblutet hat. Er soll aus dem Fenster gestürzt sein", sagt ein Nachbar, der lieber anonym bleiben will. Aber auch andere Anrainer bestätigen den Vorfall. "Ich weiß nicht, warum davon nichts in der Zeitung gestanden ist", wundert sich der Mann. Das ist allerdings ein übliches Vorgehen der Polizei, die nicht von Suiziden berichtet, weil es Nachahmer animieren könnte.

"Das muss ja nicht zusammenhängen, aber es ist schon auffällig, zwei Tote in einer Woche", stellt der Nachbar noch fest, bevor er seinen Spaziergang fortsetzt. Der Selbstmörder aus der vergangenen Woche dürfte aus dem Dachgeschoss des Hauses gesprungen sein. Dort sollen auch die Arbeiter untergebracht sein. Das Hotel wollte das nicht bestätigen. Ob auch er bei der Baufirma oder auf der Baustelle beschäftigt ist, ist unklar.