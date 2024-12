33-Jähriger überredete 8-Jährige zu Nacktfotos: 28 Monate Haft

Die Chats, die ein 33-jähriger Wiener mit einem 8-jährigen Mädchen ausgetauscht hat, umfassen 300 Seiten. Und das, obwohl sie nur aus zehn Tagen stammen. Doch was darin zu lesen und zu sehen ist, lässt selbst das Schöffengericht am Mittwoch in Wien nicht kalt.