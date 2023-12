33-Jähriger lag tot mit Verletzungen auf Straße in Wien

Ein Passant fand in der Nacht auf Donnerstag eine reglose Person im Gehsteigbereich der Fultonstraße nächst der Donaufelder Straße in Wien-Floridsdorf vor. Er wählte sofort den Notruf und führte erste Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Ein Notarzt konnte aber nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

Erste Ermittlungne ergaben, dass es sich bei dem Opfer um einen 33-jährigen Mann handelt, der in Wien aufrecht gemeldet war. Aufgrund der Auffindungssituation und der Verletzungen des Mannes - unter anderem ein offener Knochenbruch - wurde eine polizeiliche Kommissionierung des Leichnams durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete in Folge die Obduktion und gerichtsmedizinische Untersuchung des Verstorbenen an.

Das Landeskriminalamt Wien ermittelt in alle Richtungen. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden- auch anonym - in jeder Polizeidienststelle und unter der Telefonnummer 01/31310/67800 entgegengenommen.

