31-Jähriger attackierte Passanten und Beamte völlig grundlos

Ein 31-Jähriger hat am Donnerstagabend am Südtiroler Platz in Wien-Wieden ohne Grund einen Mann attackiert und erheblich verletzt. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer saß der 34-Jährige mit seinem Bruder und dessen Freundin auf einer Parkbank, als ihn der ihm Unbekannte plötzlich mit der Faust ins Gesicht sowie auf die Schulter schlug. Die Polizei traf den Täter noch am Ort des Geschehens an.

Steirer zufolge wurde der 31-Jährige auch den Beamten gegenüber immer aggressiver, als sie versuchten, die Hintergründe des Angriffs zu klären. Er schrie herum und spuckte den Uniformierten vor die Füße. Diese forderten ihn mehrfach auf, das zu lassen, hatten damit aber keinen Erfolg. Deshalb nahmen sie ihn fest. Der Verdächtige schlug auf die Beamten ein und versuchte, sie zu kratzen. Die Polizisten nahmen ihn mit Körperkraft trotzdem fest. Er wurde straf- und verwaltungsrechtlich angezeigt.