31-Jährige tritt Polizist mit Fuß ins Gesicht

Da sich die 31-Jährige trotz mehrmaliger Aufforderung nicht beruhigte, sprachen die Polizisten die vorläufige Festnahme aus. Die Frau trat einem Polizisten im Zuge der Festnahme ins Gesicht und verletzte ihn. Der Beamte konnte den Dienst nicht fortsetzen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Nach der Einvernahme und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde die Tatverdächtige auf freiem Fuß angezeigt.

Psychisch Kranker was abgängig

Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf suchten ebenfalls am Montagmorgen nach einem 50-Jährigen, der in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht und von dort abgängig gemeldet war. Die Beamten konnten den Mann an seiner Wohnung finden, wo er sich aber weigerte, die Türe zu öffnen.

Mit Unterstützung der Spezialeinheit WEGA wurde die Wohungstüre geöffnet. Der Mann näherte sich den Beamten unvermittelt mit einem Hammer und einem Taschenmesser, weshalb diese den Taser einsetzten, um den 50-Jährigen zu überwältigen. In weiterer Folge wurde der Abgängige wieder in die psychatrische Einrichtung gebracht.