14-Jähriger soll Mitschüler mit Schlagring und Messer bedroht haben

Ein 14-jähriger Schüler aus Syrien soll einen Mitschüler in einer Mittelschule in Favoriten mit dem Umbringen und einem Messer bedroht haben. Auch ein weiterer Mitschüler gab gegenüber den Polizisten an, von dem 14-Jährigen mehrere Tage zuvor ebenfalls mit einem Messer bedroht worden zu sein.