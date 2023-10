3-Jähriger stürzte in Wien aus Fenster: Mutter vor Gericht

Weil sie ihre Fürsorgepflichten vernachlässigt hatte, ist eine 31-jährige Mutter zweier Kleinkinder am Dienstag am Wiener Landesgericht zur Verantwortung gezogen worden. Die Frau hatte ihre beiden Kinder unbeaufsichtigt in ihrer Wohnung in Hernals gelassen, um in einer nahe gelegenen Bowlinghalle den Abend zu genießen. In ihrer Abwesenheit kletterte ihr älterer Sohn auf ein Fensterbrett und stürzte aus dem geöffneten Fenster vier Meter in die Tiefe.

Der Dreijährige blieb bei dem Sturz aus dem ersten Stock wie durch ein Wunder beinahe unverletzt. "Er hatte nur ein paar Kratzer, Gott sei Dank. Er war vier Tage im Krankenhaus", schilderte die Angeklagte. Der Bub war am 15. Juli 2023 nicht unmittelbar am betonierten Innenhof aufgeprallt, er landete zunächst in einem Hochbeet, das dabei teilweise zertrümmert wurde, und kollerte erst in weiterer Folge auf den Boden.

