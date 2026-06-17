Wohin 2,9 Milliarden soziale Hilfe in Wien fließen

Von Frederike Reisiger Im vergangenen Jahr klingelte das Kundenservice Telefon des Fonds Soziales Wien (FSW) rund 290.000 Mal. Die Nummer 01 2425 ist 356 Tage im Jahr erreichbar und verdeutlicht die Notwendigkeit der Leistungen: 2025 wurden insgesamt 2,9 Milliarden Euro ausgegeben. Dadurch konnte 133.500 Menschen geholfen werden.

Mit einem leichten Anstieg stellten die Menschen mit Pflege- und Betreuungsbedarf 2025 erneut den mit Abstand größten Anteil der Kunden des FSW dar – konkret ging es dabei um 106.000 Menschen, 1,7 Milliarden Euro wurden dafür aufgewendet. Aus der FSW Geschäftsführung heißt es von Susanne Winkler: „Die Nachfrage nach betreuungsintensiven Leistungen ist letztes Jahr um 10,5 Prozent gestiegen. Das sind auch die kostenintensiven Leistungen.“

167 Millionen für wohnungslose Menschen Das FSW möchte Menschen mit Behinderung ein möglichst selbstbestimmtes Leben ermöglichen: Etwa durch die Eröffnung von zwei neuen Garconnierenverbünden und 95 neuen Plätzen im „Teilbetreuten Wohnen“. Für wohnungslose Menschen wurde im vergangenen Jahr 167 Millionen Euro in Anspruch genommen. Dazu zählt der Ausbau des „Mobil betreuten Wohnens“ nach dem „Housing First-Ansatz“, was 5.280 Menschen ein eigenständiges Wohnen ermöglichte.