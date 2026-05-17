Fonds Soziales Wien: Damit Unterstützung im Alltag ankommt

Zwischen Bedarf und Unterstützung liegt ein Bereich, der selten sichtbar ist, aber entscheidend dafür, ob ein System funktioniert. Dort, wo Abläufe koordiniert, Prioritäten gesetzt und nächste Schritte abgestimmt werden, entsteht jene Struktur, die im Alltag trägt.

Im Fonds Soziales Wien (FSW) ist dieser Zwischenraum kein Nebenschauplatz, sondern Kern der Arbeit. Es ist früher Vormittag. Ein Beratungsgespräch dauert länger als geplant, parallel wartet bereits der nächste Termin. Ein Anruf kommt dazwischen, Rückfragen müssen geklärt, Entscheidungen vorbereitet werden. Vieles passiert gleichzeitig – oft unter Zeitdruck und mit mehreren Anliegen parallel.

Ein Teil davon findet im direkten Kontakt mit Menschen statt: in der Pflege, in Beratungsgesprächen zum Thema Schulden, in der Begleitung von Menschen mit Behinderung oder in der Unterstützung wohnungsloser oder geflüchteter Menschen.