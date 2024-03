29-Jährigen mit Pistole bedroht und auf offener Straße ausgeraubt

Ein 29-jähirger Mann soll in der Quellstraße in Favoriten in der Nacht auf Samstag Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls geworden sein. Er alarmierte nach dem Vorfall die Polizei und gab gegenüber Beamten der Inspektion am Hauptbahnhof an, von zwei Männern angesprochen worden zu sein, als er gerade sein Wohnhaus betreten wollte.

Er sei aufgefordert worden, seinen Rucksack zu öffnen. Dabei habe einer der beiden eine Faustfeuerwaffe gezogen. Der 29-Jährige übergab daraufhin seinen Rucksack. Die Unbekannten entkamen mit Bargeld, der Halskette und der Uhr des Opfers.

Zu Fuß geflüchtet

Laut ihm sollen die beiden Männer in Richtung Absbergasse geflüchtet sein. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, ermittelt auf Hochtouren.