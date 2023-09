29-Jährige soll Lebensgefährten in Wien mit Besenstiel verletzt haben

Ein 29-Jähriger ist laut Polizei am Donnerstagnachmittag bei einem Streit in einer Wohnung in Favoriten von seiner gleichaltrigen Lebensgefährtin mit einem Besenstiel attackiert und verletzt worden. Der Mann erlitt Rötungen am Unterarm und eine Schürfwunde am Handrücken.

Die Beschuldigte soll ihren Partner außerdem mit einem Messer bedroht und in seine Richtung gestochen haben, allerdings ohne ihn dabei zu verletzen. Beamte wurden schließlich gegen 13.00 Uhr alarmiert. Die Frau hatte im Zuge des Streits offenbar zunächst das Messer aus der Küche geholt, dann aber zu dem Besenstiel gegriffen. Damit soll sie mehrmals auf den Mann eingeschlagen haben.

➤ Mehr lesen: KURIER Blaulicht: Der tägliche Newsletter zu Blaulicht-Einsätzen in Wien