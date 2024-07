24-Jähriger wollte Mutter erschlagen: In Maßnahmenvollzug eingewiesen

Ein 24-Jähriger, der am 19. Jänner 2024 im Zug eines psychotischen Schubs seine Mutter erschlagen wollte und der Frau mit einem Sessel aus Gusseisen schwere Kopfverletzungen zugefügt hat, ist am Montag vom Wiener Landesgericht rechtskräftig in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen worden.