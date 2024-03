24-jähriger Verdächtiger stellte sich nach Fahrerflucht der Polizei

Wie die Polizei berichtete, kam es Sonntag an der Kreuzung Barmherzigengasse mit der Barichgasse in Landstraße zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Eines der Fahrzeuge kam von der Fahrbahn ab, beschädigte zwei geparkte Fahrzeuge und geriet dabei auf den Gehsteig und erfasste in weiterer Folge eine Passantin.

Der Lenker dieses Fahrzeuges flüchtete zu Fuß vom Unfallort in unbekannte Richtung. Die 44-jährige Passantin wurde schwer verletzt durch die Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr.

Die Insassen des Fahrzeuges des geflüchteten Lenkers und der zweite beteiligte Fahrzeuglenker wurden leicht verletzt, wobei der Fahrzeuglenker mit der Berufsrettung Wien ebenso in ein Krankenhaus gebracht wurde, alle anderen wurden vor Ort in häusliche Pflege entlassen. Weiters gab einer der Insassen an, dass der geflüchtete Fahrzeuglenker vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll.

Am Sonntagnachmittag kam der geflüchtete Fahrzeuglenker selbstständig in eine Polizeiinspektion in Wien. Der 24-jährige Serbe besitzt keinen Führerschein. Der Tatverdächtige verweigerte vorerst die Aussage. In weiterer Folge wurde er wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und Imstichlassen eines Verletzten im Straßenverkehr vorläufig festgenommen. Der 24-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.