24-Jähriger soll Mann in Wien mit Flaschenhals attackiert haben

Ein 24-Jähriger soll am Mittwochabend offenbar mit einem Flaschenhals im Zuge eines Streits auf einen Mann am Keplerplatz in Wien-Favoriten eingestochen. Polizisten der WEGA stellten den Verdächtigen, durchsuchten den Syrer und nahmen ihn fest. In der Nähe des Tatortes fanden die Beamten einen abgebrochenen Flaschenhals. Er gilt als Tatwaffe. Das Opfer wurde mit Verletzungen von der Berufsrettung in ein Spital gebracht.

