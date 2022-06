24-Jähriger griff im Rahmen von Wegweisung Polizisten an

Am Donnerstag wurde das Stadtpolizeikommando Wien-Favoriten nach eigenen Angaben alarmiert, da ein 24-jähriger Mann trotz aufrechter einstweiliger Verfügung gegen ihn in der Wohnung seiner ebenfalls 24-jährigen ehemaligen Lebensgefährtin gewesen sein soll.

Die Beamten wiesen den Mann an, die Wohnung zu verlassen, was er widerwillig tat. Im Stiegenhaus soll er zunehmend aggressiv geworden sein, die Polizisten beschimpft haben und schließlich einem Beamten ins Gesicht gespuckt sowie versucht haben, in zu schlagen.

Der Tatverdächtige wurde in weiterer Folge vorläufig festgenommen, wogegen er sich laut Polizei gewaltsam wehrte. Drei Polizisten wurden durch diesen Vorfall verletzt, einer davon konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

