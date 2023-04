237 internationale Unternehmen siedelten sich 2022 in Wien an

Damit nähert sich die Zahl der Betriebsansiedelungen erstmals wieder an jene vor Corona (im Jahr 2019) an. Die 237 neuen Unternehmen in Wien entsprechen 66 Prozent der österreichweiten internationalen Betriebsansiedlungen. „Wien ist also das Herzstück der österreichischen Wirtschaft“, sagt Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ).

Sehr naher Osten

54 der neuen Unternehmen stammen aus Deutschland, 18 aus der Schweiz, 16 aus den USA. Auch östliche Länder spielten bei den Betriebsansiedelungen im Vorjahr eine große Rolle: 12 neue Unternehmen kamen aus der Ukraine, 11 aus Tschechien, 10 aus der Slowakei und 10 aus Ungarn. Außerdem: 10 aus Italien, 8 aus China und 7 aus dem Iran.

Es sind vor allem Unternehmen aus dem sogenannten „wissensintensiven Bereich“, die sich in Wien niedergelassen haben. Das sind Unternehmen, die sich mit Forschung, Entwicklung, Planung, Konstruktion und Design beschäftigen. (Und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oft einen Universitäts- oder Fachhochschulabschluss haben).

Dazu zählen u. a. der IT-Bereich, das Baugewerbe und die sogenannten Life Sciences (etwa Mikrobiologie und Biotechnologie). Wie wichtig diese Betriebsansiedelungen für Wien sind, veranschaulicht Hirczi am IT-Bereich: Die Wertschöpfung, die Unternehmen aus dieser Sparte bringen, ist dreimal so groß wie jene, die der Tourismus Wien bringt. Insgesamt bringen die neuen Betriebe 110 Millionen Euro an Wertschöpfung und schaffen 1.143 Arbeitsplätze.

Beratungen

Damit die Ansiedelungen optimal verlaufen, dockte die Wirtschaftsagentur 2021 mit dem Business Immigration Office an die MA 35 an. 2.600 persönliche Beratungen fanden seither statt und etwa 500 im eigenen Expat-Center.