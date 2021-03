23 Gäste trotz Verbots in Lokal bewirtet

In der Nacht zum Samstag erhielt ein Lokal in Wien-Ottakring ungeplanten Besuch: Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring kontrollierten das Gasthaus, das laut Landespolizeidirektion Wien "in Vollbetrieb" war.

Insgesamt 23 Gäste hielten sich kurz vor 23 Uhr dort auf, ebenso wie der Wirt und eine Kellnerin. Abgesehen davon, dass das Lokal gar nicht geöffnet sein hätte dürfen, trug keiner der Anwesenden Maske noch hielt jemand den nötigen Mindestabstand ein.

Laut Polizei gab es mehrere Anzeigen nach dem Covid-19-Schutzmaßnahmengesetz sowie nach diversen anderen verwaltungsrechtlichen Bestimmungen. Ein kosovarischer Staatsangehöriger wurde gemäß fremdenrechtlicher Bestimmungen festgenommen.