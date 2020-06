200 Wirte machten beim "Essen für die Gruft" mit

Am vergangenen Wochenende halfen auch Wiens Wirte. Rund 200 beteiligten sich an der Aktion "Essen für die Gruft", die zum zweiten Mal stattfand. Die Ideen sind vielfältig: Der eine spendet den Tageserlös eines Tisches an diesem Tag, der andere die Einnahmen aus einem bestimmten Menü, der dritte stellt ein Getränk in den Dienst der guten Sache.

Caritas-Präsident Michael Landau zeigte sich von der Hilfsbereitschaft überwältigt: "Es ist eine Freude zu sehen, dass es so viele Menschen gibt, die für die Menschen am Rande der Gesellschaft Gutes tun wollen. Das zeigt auch, dass ihnen bewusst ist, dass Armut ein Stück unserer Realität ist."

Ein langjähriger Unterstützer der Gruft ist Ex-Raiffeisen-Generalanwalt Christian Konrad. Mit Bürgermeister Häupl und Landau ist er Schirmherr der Aktion. An der Aktion am Samstag beteiligte er sich mit einem Essen im "Gmoakeller".

Konrad will damit ein Zeichen setzen: "Der Reichtum vieler Menschen wird in unserer Zeit immer größer und die Solidarität immer kleiner. Bei solchen Aktionen zeigt sich aber, dass es das goldene Wiener Herz noch gibt."