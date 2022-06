20-Jähriger verletzt Polizisten mit Kopfstößen

Ein 20-jähriger Mann, er ist syrischer Staatsbürger, soll im Zuge einer Suchtmittelamtshandlung am Montagabend gegen 20.40 Uhr in der Polizeiinspektion Keplergasse in Wien-Favoriten einen Beamten bedroht und einen weiteren mit mehreren Kopfstößen attackiert haben.

Der Angegriffene sei im Gesicht verletzt worden, eine Platzwunde hätte im Spital genäht werden müssen, hieß es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Wien. Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Bei der Amtshandlung ging es um den Besitz von Cannabis.

