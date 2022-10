20-Jähriger soll Nachbarn mit Messer attackiert haben

Zwei Nachbarn in Wien-Margareten haben bereits seit längerem Probleme miteinander gehabt, die am Mittwochabend eskaliert sind: Ein 20-Jähriger soll gegen 20 Uhr seinen Kontrahenten (50) mit einem Messer angegriffen und an der linken Hüfte verletzt haben. Worum es bei dem aktuellen Streit konkret ging, müsse erst durch die Einvernahmen geklärt werden, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Tatwaffe sichergestellt

Der 50-Jährige wurde von der Wiener Berufsrettung versorgt und in ein Spital gebracht. Der Jüngere wurde in seiner Wohnung festgenommen, die Tatwaffe sichergestellt. Gegen den Angreifer wurde ein Betretungs- und Annäherungs- sowie ein Waffenverbot ausgesprochen.

