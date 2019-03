20-Jähriger quälte Hund: Nun muss Polizei Mann schützen

Eine 18-Jährige Niederösterreicherin konnte es kaum fassen. Sie hatte ihren Malteser "Buddy" einem Freund zum Aufpassen dagelassen. In der Nacht auf Freitag schickte er ihr drei Videos. Darin war der Verdächtige selbst zu sehen, wie er das Tier misshandelte, auf ihn einprügelte, ins Klo drückt, ihn in eine Ecke schleuderte, am Hals packt und in die Höhe zog.

Die Hundebesitzerin suchte die nächste Polizeiinspektion auf. Polizeibeamte fuhren daraufhin zur Wohnadresse des Mannes, fanden den Hund dort vor und nahmen ihn mit. In einer ersten Befragung vor Ort zeigte sich der 20-Jährige geständig. Seine Beweggründe blieben zunächst unklar. Die Videoaufnahmen wurden sichergestellt. Der Malteserrüde „Buddy“ wurde ins Tierquartier gebracht und durfte dort auf seine Besitzerin warten.