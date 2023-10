19-Jähriger hält Freundin Messer an den Hals und schlägt sie

Im Zuge eines Streits soll ein 19-jähriger Österreicher seine ebenfalls 19 Jahre alte Freundin an ihrer Wohnadresse in Wien-Penzing bedroht und ihr ein Messer an den Hals gehalten haben.

Zuvor soll der Tatverdächtige der Frau mehrere Faustschläge am Oberkörper, Hinterkopf und Bauch versetzt haben. Der Mann konnte kurze Zeit später von der Polizei gefunden und wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und Körperverletzung vorläufig festgenommen werden.