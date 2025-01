18-Jähriger in Wien-Margareten von Unbekannten attackiert

Ein 18-jähriger Mann ist am Sonntag in Wien-Margareten nach einem Angriff von bisher unbekannten Tätern schwer verletzt worden.

Das Opfer konnte sich in seinem Zustand noch zu Mitarbeitern eines Lokals retten, die in der Nähe des Tatorts im Leopold-Rister-Park arbeiten.

Mehrere Schnitt- und Stichverletzungen

Der Mann erlitt mehrere Schnitt- und Stichverletzungen am gesamten Körper, teilte die Polizei am Montag mit. Nach einer Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien wurde der 18-Jährige in ein Spital gebracht.

Der Mann konnte bisher aufgrund seines Zustands noch nicht vernommen werden. Die Hintergründe der Tat sind aktuell noch völlig im Dunkeln. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte übernommen.