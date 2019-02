16.000 Wiener derzeit unfreiwillig Schwarzfahrer

Provisorische Fahrscheine

Das Problem werde derzeit gelöst. Schwarzfahren muss in der Zwischenzeit aber niemand. Denn die Ticketstellen geben Betroffenen provisorische Fahrscheine aus. Diese können benutzt werden, bis die Jahreskarte eintrifft. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 7909 100 oder per Mail an tarif@wienerlinien.at.