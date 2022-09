16-Jähriger tobte und attackiert Polizisten bei Einsatz

High Noon am Sonntag zu Mittag in Wien Alsergrund. Kurz vor Mittag alarmiert eine Frau die Polizei. Ihr 16-jähriger Sohn randaliere in der Wohnung, eine Tür sei da schon beschädigt worden. Als die Polizei bei der Wohnung am Otto Wagner Platz ankam, war der Jugendliche schon geflüchtet, er konnte allerdings in der Nähe im Zuge einer Sofortfahndung angehalten werden.

Auch den Beamten gegenüber habe sich der Bursche äußerst aggressiv verhalten. Er habe die Polizisten beschimpft und sich währenddessen die eigene Brille zerbrochen. Damit habe er versucht, sich selbst und die Beamten zu verletzen. Bei der Fixierung des 16-Jährigen kamen die Beteiligten zu Sturz. Dabei wurde ein Polizist verletzt. Er musste in einem Spital behandelt werden und konnte seinen Dienst nicht weiter fortsetzen. Der 16-Jährige wurde auf Grund seines psychischen Zustandes ebenfalls in ein Spital gebracht, so die Polizei in einer Aussendung.

