16-Jähriger bunkerte Geld aus Drogengeschäften in Wien in Schuppen

Ein 16-jähriger Dealer ist Montagmittag durch Drogenfahnder des Wiener Landeskriminalamtes in Floridsdorf aufgeflogen.

Der Bursche hatte eine größere Geldsumme in einem Geräteschuppen im Innenhof eines Mehrparteienhauses gelagert.

Bei ihm wurden außerdem Suchtmittel in Tablettenform, zwölf Gramm Kokain und Gegenstände, die zum Suchtmittelverkauf verwendet werden, sichergestellt, so die Polizei am Dienstag.

Verdächtiger ist geständig

Der Afghane war in seiner Einvernahme geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht.